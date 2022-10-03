Франция передаст Украине 20 бронемашин Bastion, - La Tribune

Украина и Франция финализуют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.

Об этом со ссылкой на источники сообщили La Tribune и BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Утверждается, что контракт пока не был подписан, но поставка Bastion может состояться в сжатые сроки: компания-производитель Arquus имеет достаточно запасов для удовлетворения неотложных потребностей.

Bastion – 12,5-тонная 10-местная бронированная машина, которая производится исключительно на экспорт. Ее преимущественно продают странам Африки. Есть несколько версий Bastion; Украине планируется передать боевую модель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемет.

Также читайте: Германия, Дания, Норвегия и Франция поставят Украине несколько десятков САУ, - Le Figaro

"Мы в несколько раз увеличили поставку военного оборудования Украине. Мы берем это на себя. Мы должны предоставить Украине средства для защиты от вторжения", – сказала в понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн.