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Франция передаст Украине 20 бронемашин Bastion, - La Tribune

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Франция передаст Украине 20 бронемашин Bastion, - La Tribune
Украина и Франция финализуют контракт о поставках 20 бронированных машин Bastion.

Об этом со ссылкой на источники сообщили La Tribune и BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Утверждается, что контракт пока не был подписан, но поставка Bastion может состояться в сжатые сроки: компания-производитель Arquus имеет достаточно запасов для удовлетворения неотложных потребностей.

Bastion – 12,5-тонная 10-местная бронированная машина, которая производится исключительно на экспорт. Ее преимущественно продают странам Африки. Есть несколько версий Bastion; Украине планируется передать боевую модель, на которую может быть установлен 12,7-мм пулемет.

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"Мы в несколько раз увеличили поставку военного оборудования Украине. Мы берем это на себя. Мы должны предоставить Украине средства для защиты от вторжения", – сказала в понедельник премьер-министр Франции Элизабет Борн.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    По ленд-лизу подогнали РЭБ. Орки и Z-военкоры жалуются что на херсонском направлении ВСУ применили какое-то супер оружие и пропала связь
  • Виктор Дийнега
    Еще одно психологическое оружие которое рашисты очень часто и успешно применяли против украинского народа, это - лесть.

    Это оружие применял Петр 1 перед тем как вырезать козацкие полки он долгое время льстил и хвалил украинский народ втираясь в доверие, Ленин перед захватом УНР так же был щедр на лесть к украинскому народу.

    Сегодня с экранов рос-пропагандисты начали слишком много поливать грязью русских тем самым льстить украинцам и к этому стоит отнестись очень серьезно. Волк надев овечью шкуру все равно останется волком. Не ведитесь на лесть рашистов - это обман. Рашизм нужно безжалостно уничтожать полностью независимо от того, что они будут петь
  • vadyan
    Merci beaucoup !
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