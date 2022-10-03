Разговор оккупанта с матерью: "Там Европа-то вообще, п#здец, страдает. У них подсолнечное масло, бл#дь, стоит как полавтомобиля", - перехват ГУР. АУДИО

Разговор оккупанта, воюющего на Херсонщине, с матерью. Он ей рассказывает об "успехах" на войне, она ему - о Европе, страдающей без электроэнергии и российского подсолнечного масла.

Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

"Там Европа-то вообще, п#здец, страдает. У них хлеб, блин, в 10-20 раз подорожал. Им запрещают, бл#дь, свет везде включать. Электроэнергии нет. У них то жрать нечего. У них считай подсолнечное масло, бл#дь, стоит как полавтомобиля. Потому что подсолнечное масло в основном из России шло.

Самое интересное, бл#дь, на Украине война, нах#й, а у нас сдесь такой ценник, бл#дь, как будто у нас тут... Масло, бл#дь, подсолнечное, нах#й, как будто, бл#дь, мы на Западе живем", - рассказала мать сыну-оккупанту.

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