Президент Болгарии Радев против ускоренного вступления Украины в НАТО: "Декларация Бухарестского саммита была принята в совершенно иной среде безопасности"

Президент Болгарии Румен Радев отказался присоединяться к заявлению президентов девяти государств Центрально-Восточной Европы, где осуждается аннексия украинских территорий Россией и поддерживается вступление Украины в НАТО.

Такой комментарий Радева в понедельник распространила его пресс-служба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Речь идет о распространенном в воскресенье заявлении, которое подписали президенты девяти стран Североатлантического альянса из Центральной и Восточной Европы, в котором они осудили аннексию Россией украинских территорий и призвали НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.

"Болгария является частью декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего вступления Украины в Альянс, но эта декларация была принята в совершенно другой среде безопасности", - отмечается в заявлении болгарского президента.

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"Военные действия на территории Украины сегодня требуют, чтобы ее членство в Альянсе обсуждалось в рамках Североатлантического совета в полном составе и чтобы это не подвергало риску прямого втягивания стран НАТО в войну", - добавил он.

По словам Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято только после того, как Украина и Россия согласуют и имплементируют "четкие параметры мирного урегулирования конфликта".