Оккупанты заняли оборону в психбольнице Сватового, - Гайдай
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Российские оккупанты намерены держать оборону в психиатрической больнице г. Сватово Луганской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Он отметил: "рашисты вывозят людей, которые находились в Сватовской психушке, чтобы сделать из нее место обороны. Больница имеет хорошую сеть подземных комнат, поэтому выбор орков понятен, но это их все равно не спасет)
В общем, россияне, прибывшие на какие-то работы на оккупированные территории Луганщины, массово бегут. Чувствуют приближение ВСУ".