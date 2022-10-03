Крымчане ежедневно информируют украинские власти о запусках российских ракет из акватории Черного моря
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Жители временно оккупированного Крымского полуострова сообщают украинским чиновникам о запусках ракет из акватории Черного моря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило представительство Президента Украины в АР Крым.
"Жители оккупированного Крыма продолжают ежедневно сообщать нам о запусках российских ракет из акватории Черного моря – все эти снаряды улетают в сторону украинских городов", - говорится в сообщении.
Граждане Украины, жители временно оккупированного Крыма, также оперативно сообщают о социально-экономической ситуации на полуострове, передвижении войск РФ, движении сопротивления оккупации и т.д.
В представительстве напомнили, что все данные о ситуации в Крыму следует отправлять по адресу: [email protected].