Конгрессвумен Спартц: Ермак распространяет в СМИ пропаганду относительно моего голосования против законопроекта о $12 млрд для Украины. Советую не вмешиваться в партийную политику США

Конгрессмен Спартц заявляет, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак распространяет в СМИ пропаганду по ее голосованию в Конгрессе США против законопроекта относительно 600 млрд долларов, в том числе 12 млрд долларов для Украины.