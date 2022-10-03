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По уточненным данным, вблизи Кирилловки уничтожены 20 единиц бронетехники и повреждены до 8 вертолетов врага, - Генштаб

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По уточненным данным, вблизи Кирилловки уничтожены 20 единиц бронетехники и повреждены до 8 вертолетов врага, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно уточненных потерь российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "По уточненной информации, подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. В часности, в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области уничтожено до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага".

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Топ комментарии

  • Дмитрий неважно 0a78bb4e
  • Вася Шевченко f77d76ba
    слава ВСУ !!!
  • Валерий Викторович 053e9aad
    красавцы !!!!!!
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