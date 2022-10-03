Послы Евросоюза в понедельник не смогли утвердить новые санкции против РФ, - Йозвяк

Послы стран Евросоюза на встрече в Брюсселе в понедельник не достигли договоренности по восьмому пакету санкций против РФ.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности по новому пакету санкций против России. Завтра они соберутся снова с целью договориться, в частности, о предельной цене на нефть", - говорится в сообщении.

Читайте также: В новом санкционном пакете Украины - тысячи лиц и компаний из РФ, - Данилов