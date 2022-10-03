Гендиректор Запорожской АЭС Мурашов в безопасности и находится на подконтрольной Украине территории, - "Энергоатом"
Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"Известно, что оккупанты выбросили его на подконтрольную Украине территорию вечером 3 октября. Сейчас Игорь Мурашов в безопасности и находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в г. Запорожье", – говорится в сообщении.
Отмечается, что освобождение Мурашова из российского плена произошло благодаря широкой огласке чрезвычайного происшествия и усилиям со стороны генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сыгравшего в этом значительную роль.
Напомним, около 16:00 30 сентября Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара и с завязанными глазами вывезен в неизвестном направлении. Позже Гросси сообщил, что он находится в изоляторе временного содержания.
Днем 3 октября глава МАГАТЭ заявил об освобождении Мурашова и его "благополучном возвращении в свою семью". Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подтвердил эту информацию, подчеркнув, что уже более ста работников ЗАЭС испытали жестокое давление со стороны российских оккупантов, и призвал МАГАТЭ дать оценку таким действиям.