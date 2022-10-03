Гендиректор Запорожской АЭС Мурашов в безопасности и находится на подконтрольной Украине территории, - "Энергоатом"

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, похищенный российскими военными 30 сентября, находится на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что оккупанты выбросили его на подконтрольную Украине территорию вечером 3 октября. Сейчас Игорь Мурашов в безопасности и находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в г. Запорожье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что освобождение Мурашова из российского плена произошло благодаря широкой огласке чрезвычайного происшествия и усилиям со стороны генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сыгравшего в этом значительную роль.

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Напомним, около 16:00 30 сентября Мурашов был задержан российским патрулем по дороге от станции до Энергодара и с завязанными глазами вывезен в неизвестном направлении. Позже Гросси сообщил, что он находится в изоляторе временного содержания.

Днем 3 октября глава МАГАТЭ заявил об освобождении Мурашова и его "благополучном возвращении в свою семью". Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко подтвердил эту информацию, подчеркнув, что уже более ста работников ЗАЭС испытали жестокое давление со стороны российских оккупантов, и призвал МАГАТЭ дать оценку таким действиям.