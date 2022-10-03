США передадут Украине четыре системы HIMARS в новом пакете военной помощи, - Reuters
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США в рамках нового пакета военной помощи Украине на $625 миллионов планируют передать ВСУ четыре РСЗО HIMARS.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
О новом пакете военной помощи, по данным источников, будет объявлено уже во вторник.
Это первый пакет помощи США с момента оглашения Россией о "присоединении" украинской территории и второй пакет после значительного успеха Украины на поле боя, пишет агентство.
Два источника сообщили, что пакет помощи США будет включать:
четыре РСЗО HIMARS, боеприпасы, мины и противоминные машины.