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США передадут Украине четыре системы HIMARS в новом пакете военной помощи, - Reuters

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США передадут Украине четыре системы HIMARS в новом пакете военной помощи, - Reuters
США в рамках нового пакета военной помощи Украине на $625 миллионов планируют передать ВСУ четыре РСЗО HIMARS.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

О новом пакете военной помощи, по данным источников, будет объявлено уже во вторник.

Это первый пакет помощи США с момента оглашения Россией о "присоединении" украинской территории и второй пакет после значительного успеха Украины на поле боя, пишет агентство.

Два источника сообщили, что пакет помощи США будет включать:

четыре РСЗО HIMARS, боеприпасы, мины и противоминные машины.

Также читайте: Ограничения на удары по России распространяются только на HIMARS из США, - Маркарова

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  • Максім ХОЙ 07fb0949
    в Твітері зараз ..
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Дмитрий Величко f50a5c94
    Ласкаво просимо!!!
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