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США не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия, - Белый дом

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США не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия, - Белый дом
Администрация Байдена внимательно следит за действиями российских сил, связанными с возможностью применения ядерного оружия, а также с безопасностью Запорожской АЭС, однако пока не видит никаких сигналов, которые бы заставили США изменить собственную ядерную позицию.

Об этом сообщил в понедельник в интервью CNN координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию", - отметил представитель администрации Белого дома.

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Кирби также отметил, что США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если Россия применит ядерное оружие. Он также назвал безрассудными заявления российской стороны о возможности применения такого оружия.

"Это безответственная риторика со стороны современного ядерного государства. Поэтому, безусловно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО", - отметил Кирби.

На вопрос ведущего о том, может ли какой-либо запуск российской тактической ядерной ракеты остаться незаметным, представитель Белого дома сказал, что США следят за этим наиболее тщательным способом, однако отказался от дальнейших комментариев.

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  • Κασσιόπεια Искра
    +америка в афганистане не смогла разведкой догадаться что талибан вьіиграет сразу как только они от туда вьіедут... Потому "незнаем" - не нужно ставить доказательством что "не будет".

    РФ - ЗЛО 300 лет, все оружие - ради геноцида всех народов Мира Земли. не применит только потому что оно могло "сломаться".

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