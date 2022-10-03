США не видят сигналов подготовки РФ к применению ядерного оружия, - Белый дом
Об этом сообщил в понедельник в интервью CNN координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы следим за этим со всем вниманием. И мы не видели ничего, что заставило бы нас изменить нашу позицию по стратегическому сдерживанию", - отметил представитель администрации Белого дома.
Кирби также отметил, что США воспринимают ситуацию серьезно и приняли меры по подготовке ответа, если Россия применит ядерное оружие. Он также назвал безрассудными заявления российской стороны о возможности применения такого оружия.
"Это безответственная риторика со стороны современного ядерного государства. Поэтому, безусловно, мы думали о том, как мы можем обеспечить соблюдение интересов нашей национальной безопасности и интересов наших союзников по НАТО", - отметил Кирби.
На вопрос ведущего о том, может ли какой-либо запуск российской тактической ядерной ракеты остаться незаметным, представитель Белого дома сказал, что США следят за этим наиболее тщательным способом, однако отказался от дальнейших комментариев.