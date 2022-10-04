На южном направлении ВСУ уничтожили 87 россиян, РСЗО "Ураган" и затрофеили два танка, - ОК "Південь"
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ВСУ на юге Украины уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней, а также минометный комплекс "Сани" 120 калибра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".
Кроме того, уничтожены 87 россиян и более 6 десятков единиц техники. 2 танка и БМП – затрофеены. Также ликвидирован 31 вражеский танк, 27 единиц другой автобронетехники.
Отмечается, что наша авиация нанесла 9 ударов по вражеским позициям и объектам. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.