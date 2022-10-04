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На южном направлении ВСУ уничтожили 87 россиян, РСЗО "Ураган" и затрофеили два танка, - ОК "Південь"

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На южном направлении ВСУ уничтожили 87 россиян, РСЗО "Ураган" и затрофеили два танка, - ОК "Південь"
ВСУ на юге Украины уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган" и транспортно-заряжающую машину к ней, а также минометный комплекс "Сани" 120 калибра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОК "Південь".

Кроме того, уничтожены 87 россиян и более 6 десятков единиц техники. 2 танка и БМП – затрофеены. Также ликвидирован 31 вражеский танк, 27 единиц другой автобронетехники.

Отмечается, что наша авиация нанесла 9 ударов по вражеским позициям и объектам. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Непогано попрацювали! З врахуванням того що херсонське угрупування практично відрізане від серйозних ліній постачання важкої техніки та *********** і пального для неї - це дуже добре
  • Артм Воронцов
    ЗСУ перемагає горить русня палає!
  • Alexey Burchak "Allad"
    судячи з усього там прям величезна танкова баталія була, тому що рашисти стверджували, що ми атакували багатьма танками і бронемашинами на Дудчани. І судячи з усього ми роздовбали цілу танкову БТГр, а може і дві.
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