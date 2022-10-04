Маск ответил Зеленскому: Я поддерживаю Украину, но убежден, что эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру

Гендиректор компании Tesla Илон Маск ответил Владимиру Зеленскому относительно его отношения к Украине и отметил, что SpaceX продолжает финансово ее поддерживать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", - отметил Маск.

Также гендиректор компании Tesla отметил, что SpaceX продолжает финансово поддерживать борьбу против вооруженной агрессии России.

"Сейчас SpaceX потратили из своего кармана на включение и поддержку Starlink в Украине примерно 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Очевидно, мы за Украину.

Попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели, вероятно, неудачи и риска ядерной войны. Это было бы ужасно для Украины и Земли", – считает Маск.

Читайте: Какой Маск вам нравится больше? - Зеленский отреагировал на антиукраинский пост американского миллиардера