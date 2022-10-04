Маск ответил Зеленскому: Я поддерживаю Украину, но убежден, что эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру
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Гендиректор компании Tesla Илон Маск ответил Владимиру Зеленскому относительно его отношения к Украине и отметил, что SpaceX продолжает финансово ее поддерживать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", - отметил Маск.
Также гендиректор компании Tesla отметил, что SpaceX продолжает финансово поддерживать борьбу против вооруженной агрессии России.
"Сейчас SpaceX потратили из своего кармана на включение и поддержку Starlink в Украине примерно 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Очевидно, мы за Украину.
Попытка вернуть Крым приведет к массовой гибели, вероятно, неудачи и риска ядерной войны. Это было бы ужасно для Украины и Земли", – считает Маск.