Устаревшее вооружение и техника, самовольный уход с позиций, употребление алкоголя: новые сформированные подразделения армии РФ не способны выполнять задачи, - Генштаб

Подразделения сформированного и перемещенного в Украину 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По имеющейся информации, подразделения недавно сформированного и перемещенного на территорию Украины 3 армейского корпуса не в состоянии эффективно выполнять задачи по назначению. Устаревшее и непригодное к использованию вооружение и военная техника, самовольное оставление позиций и отказ от выполнения боевых задач личным составом, употребление алкогольных напитков, систематические нарушения военной дисциплины являются основными причинами деморализации военнослужащих подразделений указанного соединения противника.

В свою очередь в городе Тверь, из-за отсутствия преподавательского состава и технических специалистов, привлеченных к войне в Украине, в военной академии воздушно-космической обороны приостановлено обучение на отдельных курсах.

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