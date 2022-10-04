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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60,8 тыс. человек, 266 самолетов, 228 вертолетов, 2424 танка, 1407 артсистем, 5018 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 октября потери личного состава противника составляют около 60 800 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.10 ориентировочно составляют:

личного состава - около 60 800 (+370) человек ликвидировано,

танков - 2424 (+44) ед,

боевых бронированных машин - 5018 (+27) ед,

артиллерийских систем - 1407 (+2) ед,

РСЗО - 340 (+2) ед,

средства ПВО - 177 (+1) ед,

самолетов - 266 (+1) ед,

вертолетов - 228 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2),

крылатые ракеты – 246 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12) ед,

специальная техника - 131 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60,8 тыс. человек, 266 самолетов, 228 вертолетов, 2424 танка, 1407 артсистем, 5018 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Дёма Одессит
    нехило - 44 танка... очень даже...
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Чудово-чудово! Кацапи у своїх мережах писали, що якійся генерал втратив на Херсонщині танковий полк. Я на початках скептично ...
    А зараз бачу, що так і є!
  • V 2af7597c


    Военный картограф

    @War_Mapper

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    Ответ на

    @War_Mapper

    Обновления: вернули контроль над Подлыманом, Боровой, Шиковкой, Изюмским, Дружелюбовкой, Терны и Ямполовкой. в настоящее время полностью вытеснен с севера Донецкой области.

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