Общие боевые потери РФ с начала войны – около 60,8 тыс. человек, 266 самолетов, 228 вертолетов, 2424 танка, 1407 артсистем, 5018 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 октября потери личного состава противника составляют около 60 800 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 60 800 (+370) человек ликвидировано,
танков - 2424 (+44) ед,
боевых бронированных машин - 5018 (+27) ед,
артиллерийских систем - 1407 (+2) ед,
РСЗО - 340 (+2) ед,
средства ПВО - 177 (+1) ед,
самолетов - 266 (+1) ед,
вертолетов - 228 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1028 (+2),
крылатые ракеты – 246 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3823 (+12) ед,
специальная техника - 131 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.