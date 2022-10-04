Турция просит Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года, - Bloomberg

Турция попросила Россию отсрочить часть платежей Анкары за газ до 2024 года.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Государственный импортер энергоносителей Турции Botas стремится перенести часть платежей на 2024 год. Переговоры ведутся после заключения соглашения между двумя странами, позволяющего BOTAS выплачивать 25% своих обязательств в рублях, а не в долларах.

Турецкая сторона пока не обращалась с официальным запросом об отсрочке – это станет возможно, когда BOTAS получит соответствующее предложение от российского "Газпрома".

Пока неясно, приведут ли последние переговоры к любому соглашению.

Читайте: Эрдоган призвал Путина дать переговорам об окончании войны в Украине еще один шанс, - Anadolu

Сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару 2022 года, что является самым большим показателем после аргентинского песо. Дефицит торгового баланса в августе вырос более чем в два раза, по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составил $11,2 млрд.

Bloomberg пишет, что в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал цены на газ с президентом России Владимиром Путиным и надеется получить скидку.

Также читайте: Фукуяма спрогнозировал коллапс в России "в ближайшие дни"