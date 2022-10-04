Турция просит Россию отсрочить платежи за газ до 2024 года, - Bloomberg
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
Государственный импортер энергоносителей Турции Botas стремится перенести часть платежей на 2024 год. Переговоры ведутся после заключения соглашения между двумя странами, позволяющего BOTAS выплачивать 25% своих обязательств в рублях, а не в долларах.
Турецкая сторона пока не обращалась с официальным запросом об отсрочке – это станет возможно, когда BOTAS получит соответствующее предложение от российского "Газпрома".
Пока неясно, приведут ли последние переговоры к любому соглашению.
Сильная зависимость Турции от импорта энергоносителей усилила давление на ее валюту и бюджет. Турецкая лира обесценилась более чем на 28% по отношению к доллару 2022 года, что является самым большим показателем после аргентинского песо. Дефицит торгового баланса в августе вырос более чем в два раза, по сравнению с тем же месяцем годом ранее и составил $11,2 млрд.
Bloomberg пишет, что в прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал цены на газ с президентом России Владимиром Путиным и надеется получить скидку.