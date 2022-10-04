Посол Израиля Бродский - Зеленскому: Мы помогаем Украине, но осторожно

Посол Израиля Михаэль Бродский ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского, который недавно заявил, что "ошеломлен" отсутствием помощи со стороны страны.

Об этом дипломат сказал в интервью РБК-Украина, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Бродского, ему было "болезненно" слышать то, что сказал Зеленский, поскольку Израиль оказывает гуманитарную помощь Украине с первых дней полномасштабной войны.

Он отметил, что понимает, что президент говорил о военной помощи, однако слова Зеленского о том, что Израиль не оказывает Украине никакой военной помощи, "не отражают картину в целом".

"Повторюсь, Израиль активно помогает Украине, но не переходя красные линии, связанные со сложной ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль сидит на вершине пороховой бочки, в любой момент может произойти теракт, может образоваться предвоенная или военная ситуация. Потому Израилю необходимо действовать осторожно и думать о своей безопасности", - сказал дипломат.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "шокирован" отсутствием военной помощи Израиля. По словам украинского лидера, Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны, но не в Украину.