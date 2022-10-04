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Путин предложил ограбить Украину, поработить ее граждан и затем подписать "мир", - Бербок

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Путин предложил ограбить Украину, поработить ее граждан и затем подписать "мир", - Бербок
Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок убеждена, что российский диктатор Владимир Путин не собирается ни о чем договариваться ни с Украиной, ни с Западом в целом, о чем "очень ясно дал понять" в речи, когда объявлял захваченные украинские территории "российскими".

Об этом она заявила в интервью Neue Osnabrucker Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Его предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а потом вы сможете подписать мир". Это противоположно миру. Это террор и несвобода", - сказала она.

Говоря, что Путин не собирается искать дипломатическое решение, Бербок сразу отмечает, что Германия, другие страны и организации "стараются каждый день и от имени мирового сообщества обращаются к президенту России с просьбой прекратить бомбардировку", хотя в ответ видят только "новые зверства".

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По словам главы МИД ФРГ, если бы Украина перестала сопротивляться, ей "пришел бы конец, и страшные преступления против народа были бы повседневной жизнью и в Киеве".

"Это должно быть ясно всем, кто требует, чтобы мы перестали поддерживать Украину или уступили Путину", - обратилась она к "пацифистам".

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Бербок считает, что Путин "более одинок и изолирован, чем когда-либо", но за такое положение дел якобы "только он один несет ответственность".

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Топ комментарии

  • Maksim Perepelitca
    якби Україна перестала чинити опір, їй "прийшов би кінець Джерело: https://censor.net/ua/n3371336
    Ваша правда !!
    Шановна фрау Бербок , напишіть це маску в твіттер . Може це змусить його прийти до тями . .
  • буков
    Що значить побувала в бомбосховищі в Одесі.
  • Дмитрий 297cdebe
    Х-ло просто полный идиот

    К сожалению в рф такие у власти постоянно

    Но этот особенно ипанутый
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