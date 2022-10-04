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Маск попался на ядерный шантаж Путина, - министр обороны Литвы Анушаускас

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Маск попался на ядерный шантаж Путина, - министр обороны Литвы Анушаускас
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что американский бизнесмен Илон Маск "попался на удочку" российского диктатора Владимира Путина, угрожающего миру ядерным оружием.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после того, как Путин начал в очередной раз угрожать ядерным оружием, в западных медиа началась волна дезинформации о якобы "конвое с ядерным оружием".

Он отметил, что после таких публикаций ничего не происходит, но приведенная Кремлем "ядерная температура" внушает людям страх.

"Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку", - написал Анушаускас.

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Топ комментарии

  • Valeriy Samilo
    Маск грає на біржі. Йому абсолютно байдуже на Україну чи московію
    Він то з кріптою заграє і робить свою "монету"
    P.S
    І не допомогав Маск ЗСУ чи Україні. Старлінк купував уряд США для наших потреб
  • Maksim Perepelitca
    маск просто - всрався . .
  • Maksim Perepelitca
    Щоб не було прикро - гроші треба витрачати на ліквідацію ядерної загрози , а не на умиротворення безумця який цю загрозу - всьому світу несе .
    Ніж безкінечно носити данину ненаситному людоїду , у вигляді людських жертв , краще людоїда знищити . І я не розумію - ЯК така людина як маск , цього не розуміє .?? .
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