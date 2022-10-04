Новости • Агрессия России против Украины, Война

Медведев по поводу высказываний Маска: "Молодец. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания"

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Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска молодцом из-за вчерашних сообщений в Twitter, в которых он подверг сомнению территориальную целостность Украины.

У себя в Telegram российский политик даже отметил, что за такое Маску можно присвоить звание, передает Цензор.НЕТ.

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state" ("Украина - искусственное государство" - Ред.)", - написал Медведев.

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Топ комментарии

  • Маркиз
    Борислав Береза

    1. Илон Маск классный парень, который любит хайповать.

    2. Спасибо Илону Маску за Starlink.

    3. В политику ему лучше не лезть. Это не его. И мы в вопросах войны и мира справимся без него.

    4. Он забыл написать, что Россия должна вернуть Украине Кубань, которую та получила. Но в любом случае смотри пункт 3.

    5. Крым - это Украина.

    6. Карфаген (Россия) будет разрушен.

    7. Пункт 3 это аксиома.

    У меня все.
  • Garry Grant
    Похвала алкаша димона-это зашквар. Маск опущен. Под шконарь.
  • Hulio
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