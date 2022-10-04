Медведев по поводу высказываний Маска: "Молодец. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания"
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Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска молодцом из-за вчерашних сообщений в Twitter, в которых он подверг сомнению территориальную целостность Украины.
У себя в Telegram российский политик даже отметил, что за такое Маску можно присвоить звание, передает Цензор.НЕТ.
"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа "Ukraine is an artificial state" ("Украина - искусственное государство" - Ред.)", - написал Медведев.