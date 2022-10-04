Эстония передала ВСУ конфискованные дроны, которые летом россиянин хотел вывезти для армии РФ
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Эстония передала дроны для украинских военных, которые в июле этого года россиянин с двойным гражданством пытался вывезти из страны для российской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в посольстве Эстонии в Украине.
"Помните мужчину с двойным гражданством Эстонии и РФ, который пытался ввезти беспилотники для российской армии? Кроме того, что его арестовали, полиция изъяла приобретенные мужчиной беспилотники и передала их украинской армии", - говорится в сообщении посольства в Twitter.