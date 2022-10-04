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Эстония передала ВСУ конфискованные дроны, которые летом россиянин хотел вывезти для армии РФ

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Эстония передала дроны для украинских военных, которые в июле этого года россиянин с двойным гражданством пытался вывезти из страны для российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в посольстве Эстонии в Украине.

"Помните мужчину с двойным гражданством Эстонии и РФ, который пытался ввезти беспилотники для российской армии? Кроме того, что его арестовали, полиция изъяла приобретенные мужчиной беспилотники и передала их украинской армии", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

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Эстония передала ВСУ конфискованные дроны, которые летом россиянин хотел вывезти для армии РФ 01

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Топ комментарии

  • Nov
    Estonia Thank you 🙏
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Естонцям-респект...
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    Во-первых, это красиво
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