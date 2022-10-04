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Россияне развернули на границе в Псковской области мобильные военкоматы

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Россияне развернули на границе в Псковской области мобильные военкоматы
На контрольно-пропускных пунктах в Псковской области, где на выезде из России собрались многокилометровые пробки, развернуты мобильные военкоматы.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы региона, на границах "наплыв людей очень велик". Ведерников отметил, что среди выезжающих много граждан Украины, однако есть и "граждане России призывного возраста".

"По понятным причинам все проходят соответствующие проверки, и соседи не спешат их пропускать", - отметил губернатор.

По его словам, пограничной службой, МЧС и местными администрациями "уже сделано все необходимое": в частности, развернуты мобильные призывные пункты. Ведерников порекомендовал тем, кто планирует выехать за пределы России, следить за ситуацией и выбирать менее загруженные маршруты.

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Псковская область на западе граничит с Эстонией и Латвией. Ранее правительство Латвии ввело в районах, граничащих с Псковской областью, режим чрезвычайной ситуации, связанный с объявленной в России мобилизацией.

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  • Hanka Panyanka
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