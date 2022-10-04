Путин хочет провести ядерное испытание на границе с Украиной, - The Times
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Российский диктатор Путин намерен продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения посредством ядерного испытания на границах Украины.
Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.
Опасения по поводу ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что тяга секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины.
Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением Министерства обороны России и "отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку".