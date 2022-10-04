Путин хочет провести ядерное испытание на границе с Украиной, - The Times

Российский диктатор Путин намерен продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения посредством ядерного испытания на границах Украины.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.

Опасения по поводу ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что тяга секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины.

Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением Министерства обороны России и "отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку".

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