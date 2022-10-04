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Путин хочет провести ядерное испытание на границе с Украиной, - The Times

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Путин хочет провести ядерное испытание на границе с Украиной, - The Times
Российский диктатор Путин намерен продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения посредством ядерного испытания на границах Украины.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации, поскольку Россия теряет позиции на поле боя.

Опасения по поводу ядерной эскалации усилились вчера после информации о том, что тяга секретной ядерной дивизии движется в сторону Украины.

Польский военный аналитик Конрад Музыка утверждает, что поезд с военной техникой, замеченный в центральной части России, связан с 12-м Главным управлением Министерства обороны России и "отвечает за ядерные боеприпасы, их хранение, техническое обслуживание и транспортировку".

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Топ комментарии

  • Yakov Yakov
    замість того щоб знищити виродка і педофіла путіна, весь світ обговорює і аналізує наміри кремлівського двбойоба.
  • Ярослав Викторович
    Треба слідкувати за новинами ЦРУ та Пентагону. Все інше - це маячня.
  • Підлога Маккартні
    как же вы задрочили уже со своим ядерным оружием. Поймите в конце концов, украинцам уже пох на эти угрозы
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