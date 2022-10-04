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Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным, - указ

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Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным, - указ
Президент Владимир Зеленский утвердил решение, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указ.

Так глава государства ввел в действие решение СНБО от 30 сентября.

В первом пункте решения говорится: "Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации В. Путиным".

Также СНБО решил одобрить текст Совместного обращения Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и Премьер-министра Украины в Организацию Североатлантического договора.

"Кабинету Министров Украины подготовить предложения по многоуровневой системе обеспечения безопасности на основе многосторонних и двусторонних соглашений Украины, направленных на доведение оборонного потенциала Украины до уровня, обеспечивающего гарантированный отпор вооруженной агрессии Российской Федерации, усиление военной поддержки Украины по наращиванию ее оборонных способностей, содействие развитию оборонно -промышленного комплекса и существенного увеличения масштаба и объемов индивидуальной и коллективной подготовки украинских военнослужащих", - говорится в 3 пункте.

Также Кабмину поручено обеспечить усиление обороноспособности Украины путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине.

В то же время, Верховной Раде рекомендовано с целью повышения устойчивости государства ускорить принятие соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, но уже с другим президентом России.

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Топ комментарии

  • Raccoonenko
    Треба визнати, що боневтік знатно тролить *****
  • Aleks Wav
    А указ про призначеня Абрахамії (чи АРАхамії) головою переговорної групи у складі зрадників,тобто слуг зелі, хіба скасовано?!
  • Олександр Дніпро
    Щоб це допетрити, найвеличнішому лідеру ********** знадобилось лише три роки, загибель десятків тисяч українців, спалених міст, зруйнованої економіки, втрачених територій.

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