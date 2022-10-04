Мобилизованным в РФ не хватает спальных мест, еды, формы и денег, а полиция готовится к подавлению будущих протестов, - ГУР

Россия не имеет возможности обеспечить мобилизованных даже минимальными условиями для проживания и питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Главного управления разведки Украины.

В рамках проведения мобилизационных мероприятий на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек. Впрочем, к 30 сентября в институт фактически прибыло 9000 мобилизованных. Было сообщено, что к 1 октября должно прибыть еще 2000 мобилизованных.



"Руководство заведения не имеет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями проживания и питания. Нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до минус 6. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь. В связи с этим новоприбывшие отправляются в город Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. К тому же большинство мобилизованных не получили военную форму с формулировкой – "не хватило"", - говорится в сообщении.



Военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько сообщил командованию о значительных сложностях при проведении мобилизации. Подобные мероприятия не проводились с 1941 г. и административная система просто не готова к выполнению поставленных задач. По его словам: "люди отключают домофоны и не открывают дверь". В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 – 10.

В Брянской и Курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать форму и снаряжение. При этом владельцы военторгов резко повысили цены, что вызывает массовое недовольство и жалобы.

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В Бурятии нарастает недовольство повальной мобилизацией. В частности, в селе Баргузин были мобилизованы даже мужчины, которые вообще никогда не служили в армии. Всех мобилизованных направили в административный центр Борзя Забайкальского края. Выяснилось, что на пункте сбора отсутствуют теплые вещи, поэтому жители Баргузина были вынуждены собирать "гуманитарную помощь" для мобилизованных односельчан.

В общем, работа военкоматов в РФ характеризуется как "хаотическая". Соответствующие должностные лица, пытаясь выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и военного опыта. Возникли существенные проблемы с денежным довольствием как мобилизованных, так и военнослужащих ВС РФ по контракту. Учащаются случаи невыплаты денежных вознаграждений, увеличивается количество обращений в суд и прокуратуру с целью получения обещанных выплат. Вместе с тем, за возможность уклонения от мобилизации требуют взятки до 500 тысяч российских рублей.

"Чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты, полиция РФ активизирует подготовку новых подразделений "особого назначения"", - добавили в ГУР.