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Жителям оккупированной Луганской области нужно эвакуироваться, чтобы они не пострадали во время контрнаступления ВСУ, - Гайдай

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Жителям оккупированной Луганской области нужно эвакуироваться, чтобы они не пострадали во время контрнаступления ВСУ, - Гайдай
Российские оккупационные войска минируют подъездные дороги, мосты и здания.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Готовятся к обороне. Оккупанты минируют территорию Луганщины: подъездные дороги, мосты, админздания, знаковые здания. Массового побега среди рашистов нет. Скоро будем просить население оккупированных территорий эвакуироваться из городов, чтобы они не пострадали при контрнаступлении", - отметил глава ОВА. .

По словам Гайдая, зимовать люди смогут только в селах.

"После деоккупации горожане не останутся на зиму. Людей пустим только на короткий промежуток времени – посмотреть дом, взять вещи. Централизованное отопление невозможно восстановить так быстро", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Владимир Николенко 123e1460
    «На херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник направлял на бериславское направление - наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается.
    На сватовском направлении луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное - Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной - Рубежного».
    терорист диркін
  • Валентина Саюн c856325a
    Ви уже евакуацію проводити повинні
  • Alex_Dimitrov
    как он будет проводить эвакуацию на захваченных врагом территориях? он просит жителей городов захваченных выехать оттуда.
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