Российский Совет Федерации единогласно одобрил "присоединение" захваченных украинских территорий к РФ

Члены Совета Федерации РФ ратифицировали документы с незаконным решением об "аннексии" Россией территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Все четыре документа сенаторы одобрили единодушно.

Также Совет Федерации отдельно принял федеральные конституционные законы о "принятии в состав РФ четырех новых субъектов".

Накануне, 3 октября, документы о незаконном решении об "аннексии" Россией территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины единогласно ратифицировала Государственная Дума РФ. Решение также было единогласным.

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