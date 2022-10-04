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Российский Совет Федерации единогласно одобрил "присоединение" захваченных украинских территорий к РФ

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Российский Совет Федерации единогласно одобрил "присоединение" захваченных украинских территорий к РФ
Члены Совета Федерации РФ ратифицировали документы с незаконным решением об "аннексии" Россией территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Все четыре документа сенаторы одобрили единодушно.

Также Совет Федерации отдельно принял федеральные конституционные законы о "принятии в состав РФ четырех новых субъектов".

Накануне, 3 октября, документы о незаконном решении об "аннексии" Россией территорий Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины единогласно ратифицировала Государственная Дума РФ. Решение также было единогласным.

Также читайте: Госдума РФ поддержала аннексию оккупированных территорий Украины

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Н А С Р А Т И.
  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Я правильно розумію, що тепер не обов язково зупинятися на Луганській і Донецькій обл. - якщо це вже росія, то немає перепон йти на ростов, курськ, бєлгород?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Вилізе вам ота "одностайна анексія" через всі ваші дірки!
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