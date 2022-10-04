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Песков об отказе Украины от переговоров с Путиным: "Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины"

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Песков об отказе Украины от переговоров с Путиным: "Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины"
Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

Читайте: Песков о заявке Украины на членство в НАТО: "Именно ориентация Киева на Альянс стала одной из причин "спецоперации"

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Топ комментарии

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    С Порохом хотите поговорить?
    Так там вам вообще пиченьки в клеточку(вафельки)
  • Вадим Думи
    Усатая мочалка, твое место у параши.
  • Saul Goodman
    Поки воєнний стан майбутнього президента не буде, ******* має це знати, влада в Україні обирається на відміну від расєї...))
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