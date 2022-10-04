Песков об отказе Украины от переговоров с Путиным: "Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины"

Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Будем ожидать изменения позиции Зеленского или уже будущего президента Украины", - сказал он.

Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

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