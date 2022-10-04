За каждого мобилизованного на Сахалине дадут 5 кг рыбы

Власти Сахалина обещают семьям мобилизованных по 5 кг рыбы за каждого, кто пойдет убивать украинцев.

Об этом заявил руководитель местного исполкома "Единой России" Михаил Шувалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено около 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, около 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут примерно 5-6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба", – пообещал он.

Чиновник добавил, что это не единственная мера, которую власти планируют для поддержки семей мобилизованных.

Напомним, в Туве власти за каждого мобилизованного выдают семьям по живому барану.

Читайте: Мобилизованным в РФ не хватает спальных мест, еды, формы и денег, а полиция готовится к подавлению будущих протестов, - ГУР