За каждого мобилизованного на Сахалине дадут 5 кг рыбы
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Власти Сахалина обещают семьям мобилизованных по 5 кг рыбы за каждого, кто пойдет убивать украинцев.
Об этом заявил руководитель местного исполкома "Единой России" Михаил Шувалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Правительство Сахалинской области договорилось с рыбопромышленниками, и на Сахалинскую область выделено около 9 тонн свежемороженой рыбы. Это камбала, минтай, кета. И в ближайшее время наши волонтеры, около 180 человек по всей территории Сахалинской области, в семьи мобилизованных жителей принесут примерно 5-6 килограммов на человека. В ближайшее время в семьях появится рыба", – пообещал он.
Чиновник добавил, что это не единственная мера, которую власти планируют для поддержки семей мобилизованных.
Напомним, в Туве власти за каждого мобилизованного выдают семьям по живому барану.