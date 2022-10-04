Мобилизованных направят в зону "спецоперации" вместе с задействованными там подразделениями, удалось мобилизовать уже более 200 тыс. человек, - Шойгу

Мобилизованные россияне будут направляться в районы проведения "специальной военной операции" после боевого согласования вместе с уже задействованными там подразделениями.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В районы боевых действий военнослужащие должны следовать после подготовки и боевого согласования", - отметил глава Минобороны страны-оккупанта.

По словам Шойгу, применение указанных подразделений будут планироваться только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в боевых действиях.

Также он заявил, что более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках "частичной мобилизации".

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