Оккупанты уничтожили телебашню в Камышевахе, - Гайдай

Украинским контентом расположенная недалеко от линии разграничения башня обеспечивала около 200 тысяч жителей Луганщины и Донетчины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что вещание по этой телебашне 150 м высотой началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения сигнала по ней составлял 50 км.

"Этот проект еще в 2018 году признали в Минрегионе победителем открытого конкурса проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза. Кстати, на самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером 4х6 м. Наверное, именно он и не давал покоя оккупантам, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все.

Зачем им дорогостоящее оборудование, которым они не умеют пользоваться? Зачем сама башня в месте, где все вокруг уничтожили, а люди уже полгода без электроснабжения?

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Зачем телевидение и радио, если даже Попасную не собираются восстанавливать? Что там говорить о меньших населенных пунктах вокруг", - говорится в сообщении.