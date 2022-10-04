Власти начали очередную атаку на антикоррупционные институции после успехов нового главы САП, - Шабунин

В повестке дня ВР появился законопроект, легализующий схему, по которой Банковая помогла избежать ответственности заместителю председателя ОП Олегу Татарову.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, власти руками нардепа ОПЗЖ Григория Мамки начали очередную атаку на антикоррупционные институции после успехов нового руководителя САП.

"В повестке дня парламента уже на эту неделю появился законопроект 4681 Мамки. Его суть очень проста. Он легализует схему, по которой Банковая отмазала Татарова от НАБУ/САП с помощью Печерского суда. Проект позволяет фигурантам антикоррупционных дел фактически по выбору жаловаться или в ВАКС, или в Печерский суд. Какой суд и почему изберут фигуранты дела Укрнафты (Коломойского) или условный Трухин, видимо, объяснять не нужно", - пояснил Шабунин.

Законопроект появился еще в 2021 году, однако парламент тогда за него так и не проголосовал, хотя правоохранительный комитет Рады согласовал его.

Также читайте: Заместителя председателя Верховного суда Львова, у которого обнаружили паспорт РФ, не уволили, - ЦПК

"Принятие этого проекта даже в первом чтении:

1) может сорвать выполнение требований по открытию переговоров о членстве в ЕС (которые президент пообещал выполнить до конца года),

2) почти точно сорвет переговоры по новой программе с МВФ.

Ведь предлагаемые нормы убирают исключительную юрисдикцию ВАКС, САП и НАБУ на расследование ТОП-коррупции, а это одно из ключевых условий для наших партнеров. Этот законопроект Мамки вводит для Банковой безотказный механизм спасения своих коррупционеров от НАБУ/САП. Коррупционеров, которые, подчеркну, собираются воровать налоги не только украинцев, но и американцев, британцев, граждан ЕС – с предоставленной нам международной помощи и т.д", - отметил Шабунин.

Глава ЦПК обратился к спикеру Совета Руслану Стефанчуку: "Зачем вы это делаете? Вас принуждают с Банковой? Кто именно? Или это инициатива главы профильного комитета ВРУ Сергея Ионушаса? Неужели и в прошлый раз (с проектом "Клочка") вас опять ничему не научил? Зачем Раде снова позорить Украину?Кто-то на Банковой очень хочет гарантировать своим схематозникам безопасность?Так пусть этот кто-то идет и уговаривает президента стать субъектом представления этих норм. Хотел бы я посмотреть на эти жалкие попытки умников из ОП убедить Зеленского под этим, извините, дерьмом подписаться. Зачем, господин Спикер, вы мараете и себя, и Раду, помогая этим коррупционерам?".

Также читайте: Председатель Верховного Суда Князев обязан отчислить судью Львова от должности. Этого требует Конституция, - Шабунин