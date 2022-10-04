План Маска для Украины – непрактичный и аморальный, - Washington Post

Американский миллиардер, очевидно, лишь добивается шума вокруг себя, но ему также стоит обратить внимание не только на российские фальшивые "референдумы", но и на состоявшиеся ранее вполне легитимные голосования в Украине.

Об этом пишет в статье для Washington Post пишет старший научный сотрудник Council on Foreign Relations Макс Бут, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zn.ua.

Илон Маск добился фантастического успеха в строительстве электромобилей и в запуске космических ракет. Но тот факт, что он самый богатый человек мира, вовсе не означает, что он способен решить любую проблему в мире.

Бут пишет, что предложения Маска переполнены иллюзиями и невежеством. Он указывает на ненасытную любовь американского миллиардера к сведению. И предполагает, что именно внимание тот добивался своими сообщениями. Но предложенный им план не практичен и не нравственен.

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Россия вторглась в Украину. И международный закон запрещает проводить референдумы о том, в какой стране украинцы хотят жить, даже если за этим голосованием будет следить ООН.

"Это все равно, если бы Путин вторгся на Аляску, требуя провести референдум, хотят ли жители штата снова стать частью России", – объясняет Бут.

Он напоминает, что украинцы уже ясно заявили о своих желаниях: более 90% из них проголосовали за независимость в 1991 году, а более 90% поддерживают оборонные усилия своей страны сейчас. Поэтому никакого референдума не нужно, чтобы узнать, к какой стране украинцы хотят принадлежать. Они и так демонстрируют это в боях за свою свободу, платя высокую цену.

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По мнению Бута, сообщения Маска в твиттере иллюстрируют зловещее влияние российской пропаганды.

Он также напоминает, что Украина всегда была нейтральной, а НАТО до сих пор не готова дать ей членство. Это не помешало Путину вторгнуться в Украину в 2014 году, а затем еще раз в 2022 году.

Бут напоминает: Маск абсолютно игнорирует тот факт, что Путин аннексировал четыре области Украины.

Он предполагает, что миллиардер очень мало знает об Украине - хотя и имеет благие намерения.

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Фундаментальное несогласие между Путиным и народом Украины состоит в том, что украинцы считают себя достойными жить в независимой стране с дружескими отношениями с Западом. А Путин так не считает, – напоминает Бут. Война закончилась уже сегодня, если бы Путин просто отказался от своих империалистических мечтаний. Но пока этого не произошло, битва будет продолжаться. И мирные планы, удовлетворяющие вымышленные образы Путина, не приблизят мир.