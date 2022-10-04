Оккупанты ввели в Энергодаре комендантский час

С 4 октября захватчики ввели во временно оккупированном Россией Энергодаре комендантский час. Это сделали "в целях безопасности".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00. Конечную дату его введения не сообщают.

Оккупанты утверждают, что ввели комендантский час в целях безопасности.

У работников АЭС и ТЭС, которые будут передвигаться по городу в это время, россияне будут требовать удостоверения личности и спецпропуска. В период комендантского часа также запрещена работа круглосуточных магазинов.

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