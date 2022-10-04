После жатвы нужно аккуратно призвать людей и уточнить все в военкоматах, - Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал по завершении жатвы "аккуратно призвать людей", чтобы уточнить в военкоматах все данные.

Слова Лукашенко цитируют белорусские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Лукашенко заверил, что "нам нет необходимости объявлять мобилизацию", но "как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки".

Союзник российских оккупантов сказал: "Это для нас урок: надо в каждом районе без всякого насилия, без шума, - то, что я вам и поручал... Закончится жатва, аккуратно надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах".

По словам диктатора, "это ни в коем случае не касается мобилизации" и "не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать".

Читайте: Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины: "Но своих военных мы никуда не посылаем". ВИДЕО