После жатвы нужно аккуратно призвать людей и уточнить все в военкоматах, - Лукашенко
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Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал по завершении жатвы "аккуратно призвать людей", чтобы уточнить в военкоматах все данные.
Слова Лукашенко цитируют белорусские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Лукашенко заверил, что "нам нет необходимости объявлять мобилизацию", но "как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки".
Союзник российских оккупантов сказал: "Это для нас урок: надо в каждом районе без всякого насилия, без шума, - то, что я вам и поручал... Закончится жатва, аккуратно надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах".
По словам диктатора, "это ни в коем случае не касается мобилизации" и "не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать".