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После жатвы нужно аккуратно призвать людей и уточнить все в военкоматах, - Лукашенко

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После жатвы нужно аккуратно призвать людей и уточнить все в военкоматах, - Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал по завершении жатвы "аккуратно призвать людей", чтобы уточнить в военкоматах все данные.

Слова Лукашенко цитируют белорусские государственные СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Лукашенко заверил, что "нам нет необходимости объявлять мобилизацию", но "как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки".

Союзник российских оккупантов сказал: "Это для нас урок: надо в каждом районе без всякого насилия, без шума, - то, что я вам и поручал... Закончится жатва, аккуратно надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах".

По словам диктатора, "это ни в коем случае не касается мобилизации" и "не для того, чтобы их куда-то направлять кого-то убивать".

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  • Маркиз
  • Юрко Янгол
    Ще є дурні які вам вірять ? Перед 24 лютого міністр оборони і начальник прикордонної служби білорусі клялись честю офіцера і здоров'ям дітей, що нападу з білорусі на Україну не може бути і ніколи не буде...
  • Денис 3e2e187b
    Таракан не перекручивай, "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати" это их тут нахрен убьют и закопают.
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