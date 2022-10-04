60% поляков считают, что нельзя идти на уступки России, - опрос

По мнению 60% поляков, Украина и Запад должны продолжать борьбу и не идти ни на какие уступки России.

Об этом свидетельствуют результаты исследования CBOS, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Опрос показал, что процент респондентов, которые считают, что война в Украине угрожает безопасности Польши, составляет 70% (на 5 процентных пунктов меньше, чем месяц назад. Противоположного мнения придерживаются 24% опрошенных (рост на 4 п.п.). 6% опрошенных выбрали ответ "затрудняюсь ответить".

На вопрос, как следует относиться к России в условиях продолжающегося конфликта, 60% опрошенных ответили, что борьбу с Россией следует продолжать и не идти ей ни на какие уступки. 25% опрошенных считают, что прекращение войны нужно искать в первую очередь, даже ценой территориальных уступок со стороны атакованной Украины. 15% - не имеют мнения по этому вопросу.

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В первой половине сентября 53% опрошенных полагали, что война в Украине больше не распространится на другие страны (на 13 процентных пунктов больше, чем в июле). Процент прогнозирующих эскалацию конфликта составил 20% (уменьшился на 10 п.п.), тогда как процент тех, кто не имеет мнения по этому вопросу - 27%.

CBOS также поинтересовался ожидаемой продолжительностью конфликта. 84% опрошенных считают, что война продлится дольше, по крайней мере, несколько месяцев (на 15 процентных пунктов больше, чем в апрельском опросе). 4% опрошенных считают, что война закончится в ближайшие несколько недель (на 10 процентных пунктов меньше). 12% опрошенных выбрали ответ "затрудняюсь ответить".

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Опрос также показал, что хотя 79% опрошенных все еще поддерживают принятие Польшей украинских беженцев, есть незначительное снижение по сравнению с предыдущим месяцем (тогда таковых было 81%) и, таким образом, это самый низкий результат с начала войны. Не изменился процент тех, кто выступает против приема беженцев, который остается на уровне 15%. 6% опрошенных не имеют мнения на этот счет.

Процент респондентов, заявивших, что они или члены их домохозяйств добровольно и безвозмездно помогают украинским беженцам, составляет 53%. 47% – не помогают.

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61% респондентов оценили помощь, которую Польша оказывает украинским беженцам, как достаточную (снижение на 3 процентных пункта). С другой стороны, 30% опрошенных считают эту помощь слишком большой (на 3 п.п. больше, чем в предыдущем месяце). 5% опрошенных выбрали ответ "затрудняюсь ответить".