В Украине увеличилось количество жалоб из-за нарушения языкового законодательства. ИНФОГРАФИКА
С июля по сентябрь Уполномоченному по защите государственного языка поступило больше обращений (1155), чем за предыдущие полгода (962), передает Цензор.НЕТ.
Всего за 9 месяцев 2022 года было получено 2427 сообщений о нарушении языкового законодательства.
"Полномасштабное вторжение России в Украину и вступление в силу новых норм закона в январе (относительно языка печатных СМИ) и июле (относительно языка интернет-представительств и компьютерных программ на товарах) повлияли на интенсивность поступления обращений по поводу нарушений", - говорится в сообщении.
Всего в течение июля-сентября поступило более половины всех обращений граждан (55,9%), в январе-феврале - 32,1%, в марте-июне - 12% в течение 9 месяцев.
По количеству поступлений жалоб лидирует Киев (27,1%), за ним идут Харьковская (23,7%) и Одесская (5,5%) области.
Кроме того, из Днепропетровской области поступило 4,8% обращений, из Киевской – 6,2%, Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской областей – по 2,2%. В других областях обращений о нарушении было менее 2%.
На что больше всего жалуются украинцы:
- язык вебстраниц, где предоставляются услуги – 34,5%,
- наружную рекламу, вывески, надписи – 17,8%;
- обслуживание оффлайн и информацию о товарах и услугах – 10,6%;
- медиа, информационные сайты – 9,9%;
- язык при исполнении обязанностей должностными лицами – 7,5%;
- образование – 3%,
- здравоохранение – 3%,
- остальное – 13,7%.
В офисе уполномоченного по защите государственного языка говорят, что проверяют все жалобы и налагают санкции в случае нарушений.
Отправить обращение можно на электронный ящик: [email protected]