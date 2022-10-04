В Украине увеличилось количество жалоб из-за нарушения языкового законодательства. ИНФОГРАФИКА

Украинцы стали чаще жаловаться из-за отсутствия информации и предоставления услуг на украинском языке.

С июля по сентябрь Уполномоченному по защите государственного языка поступило больше обращений (1155), чем за предыдущие полгода (962), передает Цензор.НЕТ.

Всего за 9 месяцев 2022 года было получено 2427 сообщений о нарушении языкового законодательства.

"Полномасштабное вторжение России в Украину и вступление в силу новых норм закона в январе (относительно языка печатных СМИ) и июле (относительно языка интернет-представительств и компьютерных программ на товарах) повлияли на интенсивность поступления обращений по поводу нарушений", - говорится в сообщении.

Всего в течение июля-сентября поступило более половины всех обращений граждан (55,9%), в январе-феврале - 32,1%, в марте-июне - 12% в течение 9 месяцев.

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По количеству поступлений жалоб лидирует Киев (27,1%), за ним идут Харьковская (23,7%) и Одесская (5,5%) области.

Кроме того, из Днепропетровской области поступило 4,8% обращений, из Киевской – 6,2%, Закарпатской, Запорожской и Ивано-Франковской областей – по 2,2%. В других областях обращений о нарушении было менее 2%.

На что больше всего жалуются украинцы:

язык вебстраниц, где предоставляются услуги – 34,5%,

наружную рекламу, вывески, надписи – 17,8%;

обслуживание оффлайн и информацию о товарах и услугах – 10,6%;

медиа, информационные сайты – 9,9%;

язык при исполнении обязанностей должностными лицами – 7,5%;

образование – 3%,

здравоохранение – 3%,

остальное – 13,7%.

В офисе уполномоченного по защите государственного языка говорят, что проверяют все жалобы и налагают санкции в случае нарушений.

Отправить обращение можно на электронный ящик: [email protected]



