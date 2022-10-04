Правоохранители задержали предательницу, которая была "старостой села" при оккупантах на Харьковщине

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры гражданку извещено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемая, находясь на территории оккупированной на то время Шевченковской территориальной громады Купянского района, добровольно сотрудничала с представителями страны-агрессора и стала так называемой "старостой села Василенково". С июня по сентябрь 2022 года женщина участвовала в заседаниях оккупационных властей. Действуя по указаниям представителей РФ, подозреваемая собирала данные и заявления от местных жителей о решении вопросов организационного и гуманитарного характера.

После деоккупации территории громады женщина задержана. В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Харьковской области.

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