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Россию покинуло около 700 тысяч человек за две недели мобилизации, - Forbes

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Россию покинуло около 700 тысяч человек за две недели мобилизации, - Forbes
Менее чем через две недели после объявления "частичной" мобилизации Россию покинуло около 700 тысяч человек.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным одного источника, с начала мобилизации из России уехал почти 1 млн человек. Второй источник в администрации президента РФ сообщает, что страну покинуло от 600 тысяч до 700 тысяч россиян. Собеседник издания подчеркнул, что пока неясно, какой процент людей уехал из страны в туристических целях.

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Как сообщает Forbes, ранее СМИ приводили цифру 194 тысячи россиян, выехавших через неделю после объявления о мобилизации в Грузию, Казахстан и Финляндию. В начале сентября, еще до объявления частичной мобилизации, Росстат заявлял, что с начала года из РФ уехали 419 тысяч человек – вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Миграционный отток составил 96 тысяч против прироста на 114 тысяч в 2021 году.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Не понимаю, ЗАЧЕМ люди пускают в свой дом этих свинособак? Свинособаки должны жить в своём хлеву, своего скотного двора "Российская Федерация" и "Белоруссия", который они сами же и загадили.
    Европа 9 мая 2023 года.

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Вонь по миру начала распространяться...
  • kergudu barbambiya
    Маска вже чекають на чмобілізацію. )))
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