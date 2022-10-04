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В Испании закрыли дело об экстрадиции пророссийского блогера Шария в Украину

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В Испании закрыли дело об экстрадиции пророссийского блогера Шария в Украину
Суд в Испании постановил закрыть дело об экстрадиции пророссийского блогера Анатолия Шария, поскольку он покинул территорию королевства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"От украинской власти поступило сообщение о возможном пребывании разыскиваемого в Италии", - отметили в суде.

Суд решил прекратить нынешнее судебное разбирательство в отношении Шария. Инстанция также постановила сообщить об этом решении Интерпол, МИД и Минюст Испании.

Шария в Украине обвиняют в нарушении двух статей Уголовного Кодекса – ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Помимо тюрьмы ему может грозить конфискация имущества.

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Топ комментарии

  • Мобильный крематорий
    Из Испании в Италию. Но в хрюсию никак.
  • govtva
    В Италии его быстрее арестуют,главное скандала в газетах побольше.А еще проще наши перевозчики его в бусик упакуют и в Львов привезут.
  • Підлога Маккартні
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