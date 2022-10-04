Зеленского призывают инициировать проверку наличия гражданства РФ у судьи Львова, - петиция

Президента Зеленского призывают инициировать проведение проверки соответствующими государственными органами и в случае подтверждения обнародованных журналистами фактов воспользоваться своими полномочиями и прекратить гражданство Богдана Львова.

Об этом в Facebook сообщает Автомайдан, передает Цензор.НЕТ.

"К хорошим новостям: за 24 часа петиция о лишении украинского гражданства у судьи с паспортом России Богдана Львова уже набрала более 15 тысяч голосов. ... В Конституции прописано, что полномочия судьи прекращаются в случае приобретения судьей гражданства другого государства. Следовательно, председатель Верховного может уже отчислить Богдана Львова с должности судьи в Верховном Суде. Однако до сих пор медлит с таким решением", - говорится в сообщении.

В Автомайдане призвали поддержать петицию.

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Напомним, 15.09.2022 журналисты проекта "Схемы" (Радио "Свобода") обнародовали информацию, свидетельствующую о наличии у председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены ).

Сам Львов наличие российского гражданства отрицает.

В Верховном Суде предлагают досрочно уволить Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда. Также ему ограничили доступ к гостайне.

В то же время, НАБУ открыло дело по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда Львовом.

Львов заявил, что справка о получении паспорта гражданина РФ - фальшивка. Ранее СБУ подтвердила российское гражданство у Львова.

В то же время Львов не был уволен с должности судьи.