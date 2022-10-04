Генсек НАТО получил заявку Украины. Теперь ее должны рассмотреть послы стран Альянса, - ОП

Украина в формате ноты официально направила заявку на членство в НАТО генеральному секретарю Альянса, далее ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодняшний день генеральный секретарь получил заявку официально путём ноты от Украины и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе", - сказал он.

Жовква напомнил, что лидеры девяти стран уже обнародовали обращение по поводу поддержки членства Украины в Альянсе.

Также он пояснил, что заявленная Украиной "ускоренная процедура" вступления в НАТО означает отсутствие необходимости в ПДЧ.

"Когда Украина заявляет о том, что будет двигаться к НАТО по ускоренной процедуре, это означает, что на сегодняшний день, учитывая опыт таких стран, как Швеция и Финляндия, Украина рассчитывает на то, что движение к членству в НАТО будет продолжаться без применения инструмента План действий по членству, который до сих пор был одним из обязательных элементов", - отметил он.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что сейчас президент и дипломатическая служба ведут переговоры с государствами-членами НАТО, чтобы украинская заявка "приобрела практическое рассмотрение".

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