Уже более 50 населенных пунктов деоккупировано в Херсонской области, - МВД

В Херсонской области всего деоккупировано уже более 50 населенных пунктов, задокументировано более ста военных преступлений, совершенных оккупантами.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Херсонской области, там в настоящее время в целом деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождены около 3,5 тыс. граждан от российской оккупации", - отметил он.

По его словам, в области приступили к работе передвижные мобильные блокпосты.

"Следователи Нацполиции задокументировали 105 военных преступлений, и эта работа продолжается", - добавил замминистра.

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