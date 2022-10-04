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"Украинско-африканский ренессанс будет основан на принципе взаимного уважения и выгоды", – Кулеба

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"Украинско-африканский ренессанс будет основан на принципе взаимного уважения и выгоды", – Кулеба
Сотрудничество Украины и африканских стран будет основано на принципе взаимного уважения и выгоды.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Я приехал сюда не для того, чтобы дружить с африканскими странами против кого-либо. Мы хотим подружиться с африканскими странами во благо наших народов, их безопасности и процветания. Украинско-африканский ренессанс будет основан на принципе взаимного уважения и выгоды", - сказал министр, совершающий первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.

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Топ комментарии

  • Шарик Корровский
    Жодна наша владна дупа не вирушала в Африку, хоча там є ринки і ресурси, потім дивуємся чому країни 3го свісу нас слабко підтримують. Будь яка ініциатива на умовах, на відміну від цапів, на принципах взаємоповаги, лише свідчить про те що ми вилупляємрся з регіонального статусу і перетворюємося на державу Заходу.
  • Dmitry Lobov
    Нехай робить свою справу. Африка має бути українською.
  • Іван Петренко 5ba9cf4a
    Та видно ж що не москаль
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