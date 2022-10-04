"Украинско-африканский ренессанс будет основан на принципе взаимного уважения и выгоды", – Кулеба
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Сотрудничество Украины и африканских стран будет основано на принципе взаимного уважения и выгоды.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Я приехал сюда не для того, чтобы дружить с африканскими странами против кого-либо. Мы хотим подружиться с африканскими странами во благо наших народов, их безопасности и процветания. Украинско-африканский ренессанс будет основан на принципе взаимного уважения и выгоды", - сказал министр, совершающий первое в истории украинской дипломатии турне по странам Африки.