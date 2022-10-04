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Зеленский и премьер Индии Моди обсудили попытки РФ аннексировать украинские территории

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Зеленский и премьер Индии Моди обсудили попытки РФ аннексировать украинские территории
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе разговора было обсуждено проведение Россией так называемых референдумов на временно оккупированных территориях нашего государства. Президент отметил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, являются ничтожными и не меняют реальности.

Зеленский подчеркнул, что в таких условиях Украина не будет вести никаких переговоров с нынешним президентом РФ, и отметил, что наше государство всегда было привержено мирному урегулированию путем диалога. "Однако Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", – добавил президент Украины.

Зеленский поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Индии, а также отметил важность недавнего заявления лидера Индии о том, что сейчас не время для войны.

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Зеленский и Моди отдельно обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности. Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово и в дальнейшем выступать гарантом продовольственной безопасности мира. В этой связи важной является поддержка со стороны всего международного сообщества, в частности Индии, дальнейшей реализации зерновой инициативы.

Собеседники уделили должное внимание проблематике ядерной безопасности. "Ядерный шантаж со стороны России, в частности в отношении Запорожской АЭС, представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира", – сказал Зеленский.

Отдельно президент Украины и премьер-министр Индии обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Україні потрібно встановити контакт с Індіею ( 1,5 млрд громадян) і запросити презідента і премьера в Бучу
    ВИ ЦЕ розуміете ? Треба вибивати із под раши країни що іі підтримають
  • DmitrySviridon ad49c275
    я интересовался религией Индии - очень итересные боги, а бог Шива связан с Украиной ибо держит тризуб. И Шива, как я помню, разрушает старый мир и создает новый мир, который лучше. И Украина сейчас разрушает старый мир и создаст новый мир - лучший! Украина должна реформировать ООН и сделать его справедливым и все страны мира должны защищать страны на которые нападает агрессор. И нужно сделать так, чтобы богатые страны развивали бедные страны и нужно выровнять развитие мира во имя прогресса всего человечества. А страны в которых тирания или диктатура должны попадать под санкции и должны наказываться. И нужно продвигать и поощрять демократию во всем мире!!!
  • ольга гусева 586d9792
    Вважаю, шо це добрий знак для України, підтримка Індії нам не завадить. Те,що сталася телефонна розмова з лідером такої великої країни - добре!
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