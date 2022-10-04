Зеленский и премьер Индии Моди обсудили попытки РФ аннексировать украинские территории

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе разговора было обсуждено проведение Россией так называемых референдумов на временно оккупированных территориях нашего государства. Президент отметил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, являются ничтожными и не меняют реальности.

Зеленский подчеркнул, что в таких условиях Украина не будет вести никаких переговоров с нынешним президентом РФ, и отметил, что наше государство всегда было привержено мирному урегулированию путем диалога. "Однако Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", – добавил президент Украины.

Зеленский поблагодарил Моди за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Индии, а также отметил важность недавнего заявления лидера Индии о том, что сейчас не время для войны.

Также читайте: Россия ветировала резолюцию Совбеза ООН относительно осуждения аннексии украинских территорий, Индия и Китай воздержались

Зеленский и Моди отдельно обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности. Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово и в дальнейшем выступать гарантом продовольственной безопасности мира. В этой связи важной является поддержка со стороны всего международного сообщества, в частности Индии, дальнейшей реализации зерновой инициативы.

Собеседники уделили должное внимание проблематике ядерной безопасности. "Ядерный шантаж со стороны России, в частности в отношении Запорожской АЭС, представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира", – сказал Зеленский.

Отдельно президент Украины и премьер-министр Индии обсудили взаимодействие в рамках международных организаций, в первую очередь ООН.

Читайте также: Союзники России Китай и Индия призывают к прекращению войны в Украине, в поддержку РФ высказалась только хунта из Мали, - The Guardian