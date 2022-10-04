Европа должна усилить совместимость своих армий: нам придется иметь дело с угрозой со стороны России в обозримом будущем, - немецкий генерал Марлоу

Россия будет представлять угрозу Европе, НАТО в обозримом будущем, поэтому необходимо не только усиливать национальные армии в Европе, но и их совместимость.

Об этом заявил командующий немецкими частями в многонациональном корпусе, генерал-лейтенант Андреас Марлоу во время Варшавского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам придется иметь дело с угрозой со стороны России в обозримом будущем", - убежден Марлоу.

Он согласился с тем, что Европа в процессе стабилизации ситуации в сфере безопасности вынуждена будет полагаться на США и быть зависимой от этого союзника. В то же время Европа должна делать больше для улучшения собственной боеспособности, в частности, путем более эффективной синхронизации оборонных проектов, повышения совместимости национальных армий, логистики и т.д., отметил Марлоу.

В качестве примера необходимости большей слаженности он привел опыт поставки Украине 155-миллиметровых артиллерийских систем и снарядов к ним. По словам генерала, все они нуждались в адаптации, если поступали из разных стран, и ни одна не могла быть использована без определенной "доводки". Это, по определению военачальника, "бессмысленно", ведь речь идет о едином стандарте НАТО.

Марлоу также рассказал о реформировании в немецкой армии, которое началось еще в 2014 году, но события 24 февраля этого года заставили значительно ускорить процесс, федеральное правительство выделило дополнительно 100 млрд евро на нужды Бундесвера.

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Структурно Бундесвер, по словам его представителя, планирует создать 3 "сплоченные, полностью оборудованные подразделения". Основное их внимание будет сосредоточено на восточном фланге в рамках коллективной защиты НАТО. Вводятся также 3 новых соединения "сил среднего реагирования" вроде американских ударных бригад. Еще одним приоритетом, который назвал Марлоу, является усиление воздушной обороны, защиты против дронов и тому подобное. Количество артиллерийских батальонов планируется увеличить с нынешних 4 до не менее 9.

Бундесвер также планирует направлять больше солдат для выполнения задач НАТО. В частности, будет сформирована еще одна бригада для Литвы, там будет увеличено количество тренировок на местности. Генерал сообщил, что в планах до 2025 года иметь 1 дивизию, сформированную из немецких военных, для Восточного фланга и еще одна должна быть сформирована до 2027-го.

Задачей является поддержать партнеров на Востоке в этой сложной ситуации, подытожил генерал-лейтенант.

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