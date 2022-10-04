Украина осуждает запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией, - МИД

Министерство иностранных дел Украины осудило запуск КНДР баллистической ракеты над территорией Японии 4 октября.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Запуск ракеты - откровенно провокационный и безответственный шаг, подрывающий региональную безопасность. Пхеньян в очередной раз грубо нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право. Международное сообщество должно решительно отреагировать на провокацию КНДР", - отмечается в заявлении.

МИД отметил, что Украина выражает солидарность с государствами-партнерами и призывает усилить санкционное давление на КНДР и принять действенные меры для предотвращения обхода санкций.

"Совместными усилиями должны заставить режим в Пхеньяне отказаться от незаконных ядерной и ракетной программ для безопасности в регионе", - добавили в министерстве.

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Напомним, утром 4 октября Северная Корея выпустила баллистическую ракету по траектории над Японией.