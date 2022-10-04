Украина осуждает запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией, - МИД
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Запуск ракеты - откровенно провокационный и безответственный шаг, подрывающий региональную безопасность. Пхеньян в очередной раз грубо нарушил соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и международное право. Международное сообщество должно решительно отреагировать на провокацию КНДР", - отмечается в заявлении.
МИД отметил, что Украина выражает солидарность с государствами-партнерами и призывает усилить санкционное давление на КНДР и принять действенные меры для предотвращения обхода санкций.
"Совместными усилиями должны заставить режим в Пхеньяне отказаться от незаконных ядерной и ракетной программ для безопасности в регионе", - добавили в министерстве.
Напомним, утром 4 октября Северная Корея выпустила баллистическую ракету по траектории над Японией.