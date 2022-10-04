Европа должна признать, что Россия - значительно больший противник, чем мы думали, - Уоллес
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Траектория, которой мы все должны придерживаться, - это признать как внутри страны, так и на европейском уровне, что россия - это гораздо больший противник, чем мы все думали", - заявил он.
По словам Уоллеса, речь идет не только о ведении войны в Европе, но и о несоблюдении прав человека россией и других угрозах. В частности, он указал на "пока загадочные взрывы на газопроводах", использование энергии в качестве оружия, агрессивное применение россией наемников из т.н. группы "Вагнер" в Западной Африке, что несет дестабилизацию в регионе и сопутствующие угрозы для европейского континента.
Британский министр указал на то, что после полномасштабного вторжения рф в Украину многие страны НАТО поняли уровень угрозы со стороны путинского режима и сейчас проводят реформы в военном секторе и увеличивают расходы на оборону. В частности, это касается и Великобритании, которая планирует увеличить оборонные расходы до 2030 года до уровня 3% от ВВП.