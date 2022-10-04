Верещук - послам G7: Украине нужно больше международной помощи

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обсудила с послами G7 смену Россией стратегии войны.

Об этом она написала в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провела рабочую встречу с послами G7. Россияне меняют стратегию. Усиливают гуманитарную войну. То есть увеличивают давление на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Здесь очень важно эффективное гуманитарное реагирование. Для этого нам нужна массированная международная помощь. Она есть, но ее нужно увеличить. Потому что гуманитарное реагирование является важной составляющей стойкости нации на войне", - рассказала Верещук.

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