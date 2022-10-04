Возможны террористические атаки России против критической инфраструктуры Украины, - Шмыгаль

Украина должна быть готова к террористическим актам России против критической инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После семи месяцев полномасштабной войны уже все понимают, что мы имеем дело со страной-террористом. Поэтому мы должны быть готовы к террористическим актам россии против нашей критической инфраструктуры. Речь, прежде всего, о ракетных обстрелах, но это не единственный риск", - сказал Шмыгаль на заседании правительства во вторник.

В частности, по словам премьера, речь идет и о вероятности полного прекращения газового транзита через территорию Украины в Европу.

"Такого сценария нельзя исключать. Поэтому подготовлен план максимально экономного и эффективного использования имеющегося ресурса газа. Именно поэтому средняя температура в домах украинцев этой зимой может быть ниже, чем в прошлые годы. Сейчас такую политику вводят большинство стран Европы. Мы живем и работаем в условиях войны, и каждый из нас должен понимать отношение к этим вызовам", - подчеркнул он.

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Также Шмыгаль заявил, что существует угроза массированных атак россиян на теплоэнергетическую инфраструктуру.

"Поэтому, во-первых, работаем над защитой критически важных объектов. Во-вторых, создаем запасы альтернативных источников энергии в то время, пока будут продолжаться аварийные ремонтные работы. Такой запас уже формируется. Деньги на это выделили еще летом. Государство закупает мобильные котельные и генераторы. Часть средств получаем в качестве гуманитарной помощи наших партнеров", - отметил он.

На крайний случай, по словам премьера, разработаны и доведены до областных военных администраций алгоритмы эвакуации населения. "Их активируют при наличии критических инфраструктурных повреждений, которые невозможно будет устранить в течение короткого срока", - подытожил Шмыгаль.

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